Онищенко предсказал новую пандемию через 8-10 лет

Новая глобальная пандемия может начаться примерно через 9-10 лет, и наиболее вероятной причиной станет грипп. Об этом ТАСС сообщил вирусолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, пандемические подъемы гриппа происходят циклично примерно раз в 8-10 лет. Поскольку в последние годы не появлялось крупного пандемического штамма, вероятность такого события в указанный период остается высокой. Эксперт отметил, что сейчас грипп активно распространяется в США и Европе.

Онищенко подчеркнул, что пандемия это естественный процесс эволюции вируса

В январе 2026 года в индийском штате Западная Бенгалия зафиксировали вспышку вируса Нипах. Подтверждено два случая заражения среди медработников - по некоторым данным, до пяти случаев, включая один летальный исход. Власти Индии заявили, что вспышку удалось локализовать: все контактные лица, около 196 человек, обследованы, симптомов и положительных тестов не выявлено.

Вирус Нипах передается от летучих мышей, через загрязненные фрукты или свинину, а также от человека к человеку. Он вызывает тяжелое воспаление мозга, респираторные проблемы, поражает сердце, почки и ЦНС. Летальность достигает 40–75%, специфического лечения и вакцины нет.