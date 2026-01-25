МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Онищенко предсказал новую пандемию через 8-10 лет

Скорее всего, она будет связана с гриппом.
Дима Иванов 29-01-2026 06:45
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Новая глобальная пандемия может начаться примерно через 9-10 лет, и наиболее вероятной причиной станет грипп. Об этом ТАСС сообщил вирусолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, пандемические подъемы гриппа происходят циклично примерно раз в 8-10 лет. Поскольку в последние годы не появлялось крупного пандемического штамма, вероятность такого события в указанный период остается высокой. Эксперт отметил, что сейчас грипп активно распространяется в США и Европе.

Онищенко подчеркнул, что пандемия это естественный процесс эволюции вируса

В январе 2026 года в индийском штате Западная Бенгалия зафиксировали вспышку вируса Нипах. Подтверждено два случая заражения среди медработников - по некоторым данным, до пяти случаев, включая один летальный исход. Власти Индии заявили, что вспышку удалось локализовать: все контактные лица, около 196 человек, обследованы, симптомов и положительных тестов не выявлено.

Вирус Нипах передается от летучих мышей, через загрязненные фрукты или свинину, а также от человека к человеку. Он вызывает тяжелое воспаление мозга, респираторные проблемы, поражает сердце, почки и ЦНС. Летальность достигает 40–75%, специфического лечения и вакцины нет.

#в стране и мире #геннадий онищенко #пандемия #грипп #Нипах
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 