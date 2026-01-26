МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эпидемиолог: Нипах не грозит россиянам из-за отсутствия крыланов

Доктор медицинских наук Горелов отметил, что в случае обнаружения у приезжих наличие вируса, то их поместят на карантин.
Глеб Владовский 26-01-2026 21:08
© Фото: Malcolm Schuyl, FLPA, Globallookpress

Риск заражения вирусом Нипах на территории России низкий. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Россияне могут быть абсолютно спокойными... Питающиеся фруктами крыланы на территории страны не обитают», - уточнил эксперт.

Доктор медицинских наук также отметил, что в случае, если у приезжих обнаружат симптомы вируса, то их отправят на карантин. А установление точного диагноза в целом занимает «около 30 минут». Он напомнил, что в стране действует программа «Санитарный щит», которая позволяет быстро выявить наиболее опасные вирусы.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что для купирования риска завоза вируса Нипах на территорию России разработана современная диагностическая тест-система. На сегодняшний день случаев завоза болезни на территорию страны не выявлено.

#роспотребнадзор #эпидемиолог #наш эксклюзив #вирус Нипах #крыланы
