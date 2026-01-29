Мошенники стали предлагать россиянам пройти опрос за вознаграждение

Мошенники начали использовать схему с предложением пройти опрос за вознаграждение. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники высылают ссылку на сайт, который визуально похож на портал одного из государственных ведомств. Там предлагается пройти короткий опрос, за который обещано вознаграждение, однако для этого необходимо паспортные данные, которые затем и будут использованы в преступных целях.

Именно маскировка под сайт госведомства и снижает уровень бдительности граждан, подчеркнул Немков. Однако настоящие госструктуры никогда не будут проводить подобные опросы за деньги.

«Любую информацию о выплатах необходимо проверять только через официальные сайты и подтвержденные каналы ведомств. Если гражданин столкнулся с таким объявлением, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке или передавать личные данные», - сказал депутат.

Он посоветовал тем, кто столкнулся с подобным явлением, сразу обращаться в правоохранительные органы. Ранее россиян уже предупредили о «медицинских» схемах обмана мошенниками.