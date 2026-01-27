Россиян предупредили о «медицинских» схемах обмана мошенниками

Мошенники часто используют в своих схемах обмана россиян связанные с медициной легенды. О самых распространенных из них предупредила в беседе со «Звездой» эксперт «Мошеловки» Алла Храпунова.

«На протяжении последних трех лет мы постоянно видим какую-либо модификацию темы лечения, диспансеризации, полисов ОМС, записи к врачу или общение по поводу сдачи анализов. В определенные промежутки времени всплывает или одна, или другая тема», - сказала она.

Специалист отметила, что самой распространенной мошеннической схемой стала тема диспансеризации, которую аферисты активно использовали в 2024 году на фоне принятия национального проекта «Здоровье».

«Мгновенно начались звонки от мошенников, они представлялись поликлиникой, зачастую той, которая действительно привязана к адресу потенциальной жертвы, представлялись сотрудниками, предлагали пройти диспансеризацию или флюорографию. И что нужно явиться там в какой-то кабинет. А для записи необходимо было сообщить код из СМС», - рассказала она.

Помимо кода из СМС, мошенники предлагали также установить специальное приложение, аргументируя это тем, что сейчас к врачам нужно записываться через сервис «Госуслуги», отметила Храпунова.

«Это действительно во многих городах так есть, но где-то сервисы записи все-таки не работают. Мошенники присылали ссылку, и человек должен был перейти по ней. Ссылка была фишинговая - она или крала персональные данные, или же взламывала аккаунты», - предупредила эксперт.

В последние несколько лет злоумышленники стабильно используют тему полисов обязательного медицинского страхования. По словам специалиста, сначала аферисты рассказывали гражданам, что якобы у полисов ОМС заканчивается срок, затем стали говорить о необходимости обновления данных в нем.

Также в настоящее время распространена уловка злоумышленников, связанная с записями к врачу. Россиян обзванивают и говорят о том, что после сдачи анализов необходимо посетить врача. А для этого необходимо также сообщить код для записи или перейти по вредоносной ссылке, чтобы встать в электронную очередь.

«Нужно помнить, что сотрудники поликлиники крайне редко звонят. Тем более по поводу приглашения на диспансеризацию. На осмотры по поводу результатов анализов вам может позвонить только тот врач, на приеме у которого вы были и только в том случае, если вы договаривались о созвоне. Во всех остальных ситуациях эти звонки с большой долей вероятности мошеннические», - предупредила Храпунова.

Еще одной популярной легендой у злоумышленников являются звонки, что якобы полагаются бесплатные лекарства или дотации на них.

«Прозванивают определенные категории людей, которые действительно пользуются лекарствами, могут пойти на эту уловку, представляются в том числе сотрудниками социального фонда, а не только представителями поликлиники», - рассказала специалист.

Ранее МВД предупредило россиян, что злоумышленники стали обманывать с помощью якобы неоплаченных штрафов ГАИ. Жертву под предлогом проверки озвученной информации просят войти на портал «Госуслуги», попутно назвав преступникам код из СМС-сообщения.