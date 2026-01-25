Расчет ИСДМ «Земледелие» группировки войск «Центр» блокировал маршруты отхода и снабжения формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы инженерного полка 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» выявили участок снабжения боевиков провизией и боеприпасами. После обнаружения оживленного маршрута на место выдвинулся расчет ИСДМ «Земледелие».

Одним залпом система способна покрыть минами территорию площадью до трех гектар. Расчет использует 122-мм реактивные боеприпасы с программируемыми минами. За доставку системы отвечает КАМАЗ 6560.

«В эксплуатации показывает себя хорошо, дорогу держит уверенно, аналогов не имеет. Управляется легко, ремонта практически не требует», - рассказал водитель, сержант Виктор Овчинников.

«Земледелие» оснащена автоматизированной системой управления и способна создавать «интеллектуальные» минные поля на дальности до 15 километров. Программируемые мины могут активироваться с заданной задержкой или самоликвидироваться в установленное время. Использование такой системы исключает серьезный риск для жизни у саперов.

Ранее сообщалось о том, что «Мста-Б» ГрВ «Днепр» уничтожила опорный пункт ВСУ в районе Орехова.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.