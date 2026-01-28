МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Иране объявили о начале третьей фазы конфликта с США

Замглавы МИД Ирана Гарибабди подчеркнул, что Тегеран всегда готов к диалогу.
Глеб Владовский 28-01-2026 22:47
© Фото: Sobhan Farajvan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Иран начал третью фазу конфликта с США после заявления американского лидера Дональда Трампа о приближении армады военных кораблей. Об этом сообщил замглавы МИД исламской республики Казем Гарибабади.

«Первой фазой была 12-дневная война, второй - беспорядки спустя всего семь месяцев после окончания войны. Сейчас мы входим в третью фазу», - уточнил дипломат.

Он отметил, что Вашингтон сменил тактику и выразил уверенность, что США потерпят поражение. В то же время Гарибабди подчеркнул, что Тегеран всегда готов к диалогу но при этом обязан постоять за себя.

Ранее Трамп заявил, что количество войск США у границ Ирана уже превышает численность контингента, который отправлялся в Венесуэлу. Американский лидер пока не определился, будет он решать вопрос с Ираном военным путем или дипломатией.

