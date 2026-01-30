Банки начнут внимательнее изучать комментарии к денежным переводам

Банки начнут внимательно изучать комментарии к денежным переводам россиян. Об этом рассказал RT частный инвестор Федор Сидоров.

По его словам, теперь, увидев комментарий «оплата услуг» или что-то подобное, финансовая организация может временно заблокировать счет для дополнительной проверки.

«Это и есть нормальный финмониторинг - государство борется с теневым бизнесом и схемами отмывания денег через подставных лиц», - объяснил эксперт.

Он посоветовал подписывать переводы открыто и по факту. Например, «подарок», «возврат долга» или «за обед», чтобы было понятно, что речь не идет о незаконной коммерческой деятельности.

Ранее сообщалось о том, что с сентября 2026 года во всех банках РФ будет единый платежный код при переводах.