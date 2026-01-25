МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
С сентября во всех банках РФ будет единый платежный код при переводах

В Центробанке России считают, что это будет способствовать выравниванию транзакционных издержек торгово-сервисных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сергей Дьячкин 25-01-2026 10:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Все банки России обяжут использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах с 1 сентября. Об сообщило ТАСС, ссылаясь на ответ первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина на обращение зампреда комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина.

«В целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры принят федеральный закон об универсальном платежном коде», - говорится в письме.

Тулин добавил, что с 1 сентября 2026 года все кредитные организации должны будут использовать платежный код при любых переводах денежных средств посредством QR-кодов. Эта мера призвана улучшить клиентский опыт и предоставить потребителям возможность выбора удобного для них способа оплаты.

В Центрбанке добавили, что развитие платежного рынка и удобных способов оплаты, альтернативных картам, создаст условия для снижения объемов карточных платежей. Это будет способствовать выравниванию транзакционных издержек торгово-сервисных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

С сентября на кассах в торгово-сервисных предприятиях будет предлагаться только один универсальный QR-код, работающий на равноудаленной инфраструктуре. Сейчас на кассах можно встретить как универсальный QR-код, так и различные банковские.

Ранее сообщалось, что Россия должна добиться «цифровой зрелости» в ключевых отраслях экономики к 2030 году. Об этом говорится в утвержденном правительством «Едином плане по достижению национальных целей развития». Особое внимание в нем обращено на сферы государственного управления, здравоохранения и образования. Достигать заявленных целей власти планируют за счет автоматизации процессов через единые цифровые платформы, основу которых составят ИИ, технологии обработки большого количества данных и машинное обучение.

Президент России Владимир Путин заявил, что нашу страну ждет технологических прорыв в ближайшем будущем. По прогнозам главы государства, использование ИИ будет замещать не только отдельных сотрудников, но и создавать новые рабочие места. Президент напомнил, что искусственный интеллект автоматизирует решение огромного числа задач. По его мнению, эти технологии гораздо более прорывные, чем даже освоение космоса.

