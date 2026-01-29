МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
CdS: тело украинского банкира обнаружили в Милане

В здание гостиницы, где находилась жертва, ранее заходила группа неизвестных.
Глеб Владовский 29-01-2026 21:56
© Фото: Giulia Sciacca, Keystone Press Agency, Globallookpress

Тело украинского банкира обнаружили под окнами дома в Милане. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera (CdS).

«Предполагается, что тело 54-летнего бизнесмена было выброшено из комнаты в отеле, когда он уже был мертв», - говорится в материале.

Отмечается, что Александр Адарич прибыл в Милан 23 января для заключения сделки. В номере жертвы была найдена фотография с его изображением, но подписана другим именем. Также на эти имена были зарегистрированы гражданства в других странах.

По данным следствия, на камерах наблюдения видно, что в здание гостиницы зашли несколько неизвестных. после того, как консьерж спросила у них о случившемся, та поспешила удалиться. В какой именно день это было, не указывается.

Как сообщают украинские СМИ, Адарич работал начальником кредитного управления донецкого отделения «Приватбанка». Он владел объявленным в 2016 году банкротом Евробанком, а также Фидобанком.

