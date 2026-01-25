В Кремле не видели текст соглашения о гарантиях безопасности, которое было достигнуто во время переговоров между Украиной и США. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы его не видели. Не в наших традициях раскрывать содержание встреч, которые мы проводим в дипломатических рамках, тем более по серьезным вопросам урегулирования конфликтов», - подчеркнул дипломат.

По его словам, европейцы заявляют, что эти гарантии являются ключом к невозобновлению конфликта. Но это будет ключ совсем к иной «дверке».

«Если разобраться, о чем идет речь, то "хозяева" режима Зеленского работают над тем, чтобы гарантировать безопасность этому незаконному, утратившему легитимность режиму... Сейчас его продолжатели по-прежнему властвуют на Украине и по-прежнему являются ставленниками Запада для постоянного раздражения РФ и создания угроз нашей безопасности», - пояснил Лавров в интервью турецкой газете Türkiye и телеканалу ТГРТ.

Ранее глава МИД РФ заявил, что начало 2026 года побьет все рекорды по впечатлительности 2025 года. Дипломат отметил яркое начало января, где мы стали свидетелями захвата Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.