«Торнадо-Г» поразил тылы боевиков на Харьковском направлении

Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили вражескую бронетехнику, укрепления и пункты управления БПЛА на Харьковском направлении. Удар нанесли расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С». Подразделения группировки продолжают расширять зону безопасности в Сумской и Харьковской области вдоль российской границы. Наши военнослужащие продвинулись на несколько километров за последние недели и уже закрепляются на подступах к Колодезному. Поддерживают бойцов расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г».

Артиллеристам группировки «Север» поступила команда. Пара минут на сборы и расчет выдвигается на огневую позицию.

«Стараемся работать быстро, до готовности - пять минут, работа сама 2-3 минуты, 1-2 - это покинуть огневую позицию, занять район ожидания, после чего мы отстоялись, остыли, украинские БПЛА уже полетали, поискали нас, после этого уже уезжаем в район ожидания», - рассказал командир реактивно-артиллерийской батареи с позывным Скиф.

Работать артиллеристы будут по опорному пункту украинских боевиков. Огонь вести будут на оптимальном расстоянии - отсюда до цели около 17 км. Самая плотная кучность или, наоборот, самый большой разлет снарядов зависит от дальности стрельбы. А вот мощность самого удара РСЗО по противнику - единица постоянная.

«Это ужас, это жуть на противника наводится сразу - даже если не по ним, если куда-то рядом, все равно - все залегли, никто не высовывается, потому что работаем полным пакетом, работаем в автомате - в одну секунду прилетает два снаряда, очень кучно очень плотно работаем - естественно любые наступления любые выдвижения противника сразу захлебываются», - добавил Скиф.

С момента прибытия на огневую позицию на первый план выходит наводчик. Командир боевой машины диктует цифровые установки, наводчик поднимет пакет, выравнивает прицел и ждет окончательного значения нужного угла. Когда координаты цели точно высчитаны, наводчик вносит последние корректировки - и машина готова к работе.

Первые несколько выстрелов - пристрелочные. Наводчик ждет данные корректировки.

«От двух до пяти снарядов - это пристрелка. Соответственно человек, который наблюдает на экране, вот смотрит, собственно, как птичка летит, он от этих пяти снарядов высчитывает центр и от этого центра смотрит, выставляет например: 100 метров левее ушло, получается, передает вычислителю эти данные, вычислитель в своем приложении вбивает все, выдается корректура», - рассказал старший наводчик с позывным Турбо.

Этот расчет ведет огонь с модифицированной версии легендарной РСЗО «Град» - «Торнадо-Г». По основным техническим характеристикам системы не сильно отличаются, но механизм управления «Торнадо» автоматизирован, а плотность огня - серьезно увеличена.

«Это усовершенствованная сборка пакета, ее меньше нужно стягивать, то есть, она кучнее работает то есть поражающий фактор, осколочный, намного больше, чем у "Града", соответственно, новый пульт стрельбы - электронный», - объяснил Турбо.

Кроме автоматизации и более оптимальной сборки самого пакета еще один плюс «Торнадо-Г» - дополнительная бронезащита, с которой расчет чувствует себя спокойнее и увереннее.

«Она поновее, да, во-первых, а во-вторых - управление получше, все на кнопочках, не рычагами, как, раньше», - доволен водитель-заряжающий с позывным Шрам.

Каждый боевой выезд зимой - удвоенный риск. Во-первых, сложнее замаскировать РСЗО, во-вторых - во время ведения огня система сильно нагревается: ее хорошо видно с дрона через тепловизионную камеру, особенно ночью. Кроме постоянной угрозы непосредственной атаки с воздуха, нельзя забывать и о разбросанных повсюду минах

«Бывает, скидывают, да, особенно «Бабы Еги» по ночам летают. Ну, если у нас близкая позиция, то стараемся пройти этот маршрут в свободное время, посмотреть, чтобы ничего не было», - подтвердил Шрам.

Основная сила «Торнадо-Г» - в площади поражения. Поэтому артиллеристам редко приходят команды на работу непосредственно по линии боевого соприкосновения: РСЗО идеально подходит для целей в тылах противника. Расчет работает как бы на опережение: скопление живой силы, откуда планируется накат пехоты, пункт дислокации бронетехники или склады с боеприпасами в нескольких километрах от позиций нашей пехоты - вот стандартные цели для артиллеристов группировки «Север».

На Харьковском направлении группировка «Север» активно расширяет буферную зону: после освобождения Старицы российские штурмовики продвинулись в сторону села Избицкого, в окрестностях Волчанска продолжают выбивать противника из лесополос, наступление продолжается и в Волчанских хуторах, а на участке Двуречанское - Каменка за последние недели наши бойцы продвинулись вперед на несколько километров и уже закрепляются в лесополосах на подступах к населенному пункту Колодезное.