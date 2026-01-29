МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Президент ОАЭ прибыл в Россию в подаренной Путиным куртке

Лидер ОАЭ прибыл в Москву 29 января с официальным визитом.
Глеб Владовский 29-01-2026 20:32
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Россию в теплой куртке, которую ему подарил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Лидер ОАЭ прибыл в Москву 29 января с официальным визитом. Главы государств обсудили важные сферы сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки.

«Когда Владимир Путин провожал президента ОАЭ, то в шутку поинтересовался, как поживает та самая куртка... На что тот ответил, что на нем сейчас та самая куртка», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в октябре 2022 года российский лидер в ходе визита Аль Нахайяна в Санкт-Петербург накинул на него предмет своего гардероба.

