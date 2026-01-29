Шереметьево приобрело Домодедово без использования займов

Аэропорт Шереметьево выиграл аукцион по структуре Домодедово. Об этом сообщил гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко.

«Домодедово - крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками. Мы использовали собственные денежные средства для приобретения аэропорта Домодедово, без привлечения заемных денег», - приводит его слова пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что коллективу Домодедова обеспечат сохранение рабочих мест. Кроме того, рабочим воздушной гавани пообещали гарантии стабильной деятельности и оплаты труда, а также соцзащиту.

В пресс-службе также подчеркнули, что для Шереметьево Домодедово является бизнес-проектом, цель которого - оздоровление важной части московского авиаузла. Как сообщили в ПСБ, сумма сделки составила свыше 66 млрд рублей.