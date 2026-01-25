Аэропорт Шереметьево возобновил работу, прерванную из-за снегопада

Московский аэропорт Шереметьево снял все введенные из-за снегопада ограничения на прилет и вылет воздушных судов и работает по скорректированному суточному плану полетов. Длительность обслуживания пассажиров может быть увеличена из-за метеоусловий, допустили в пресс-службе авиагавани.

«Скопления пассажиров в терминалах отсутствуют», - говорится в сообщении.

Ранее аэропорт временно приостанавливал прием самолетов из-за неблагоприятных метеоусловий, вызванных мощным снегопадом в Москве. В это время производилась очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега.