Аэропорт Шереметьево возобновил работу, прерванную из-за снегопада

Скопления пассажиров в терминалах нет.
Дима Иванов 27-01-2026 12:08
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Московский аэропорт Шереметьево снял все введенные из-за снегопада ограничения на прилет и вылет воздушных судов и работает по скорректированному суточному плану полетов. Длительность обслуживания пассажиров может быть увеличена из-за метеоусловий, допустили в пресс-службе авиагавани.

«Скопления пассажиров в терминалах отсутствуют», - говорится в сообщении.

Ранее аэропорт временно приостанавливал прием самолетов из-за неблагоприятных метеоусловий, вызванных мощным снегопадом в Москве. В это время производилась очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега.

#Москва #в стране и мире #Шереметьево #снегопад
