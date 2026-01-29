Хинштейн перечислил полученные в ДТП травмы

Губарнатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после ДТП у него диагностировали трех ребер и двух отростков позвонка. Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсетях.

«Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно», - сказал он.

Губернатор также поблагодарил врачей, которые занимаются его восстановлением. Он назвал их «профессионалами экстра-класса».

Напомним, инцидент произошел 22 января во время рабочей поездки главы региона по региону. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги, а потом машина вылетела на обочину. По словам Хинштейна, все обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, и других автомобилей в аварии не было.