МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хинштейн перечислил полученные в ДТП травмы

Глава региона поблагодарил медиков, назвав их «профессионалами экстра-класса».
Глеб Владовский 29-01-2026 19:33
© Фото: Hinshtein, Telegram

Губарнатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после ДТП у него диагностировали трех ребер и двух отростков позвонка. Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсетях.

«Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно», - сказал он.

Губернатор также поблагодарил врачей, которые занимаются его восстановлением. Он назвал их «профессионалами экстра-класса».

Напомним, инцидент произошел 22 января во время рабочей поездки главы региона по региону. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги, а потом машина вылетела на обочину. По словам Хинштейна, все обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, и других автомобилей в аварии не было.

#в стране и мире #Курская область #ДТП #травмы #Александр Хинштейн
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 