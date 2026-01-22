МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хинштейн вышел на связь с больничной койки после ДТП

Губернатор получил перелом бедренной кости во время аварии.
Владимир Рубанов 22-01-2026 19:54
© Фото: Hinshtein, Telegram

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поделился в своем телеграм-канале видеозаписью после того, как попал в дорожную аварию. Он рассказал о своем состоянии.

Глава региона сообщил, что получил перелом бедра в результате дорожно-транспортного происшествия. Ему сделали операцию.

По словам Хинштейна, его состояние оказалось более тяжелым, чем ожидалось, поэтому он будет продолжать лечение в больнице. Губернатор добавил, что отказался от транспортировки в Москву и будет лечиться в Курской области.

Инцидент произошел во время рабочей поездки главы региона по региону. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги, а потом машина вылетела на обочину. По словам Хинштейна, все обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, и других автомобилей в аварии не было.

#Курская область #авария #ДТП #Александр Хинштейн
