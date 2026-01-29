Дроноводы поразили макет F-16 в Кировоградской области

Минобороны России опубликовало видео удара по макету американского истребителя F-16, который использовался ВСУ на одном из аэродромов в Кировоградской области.

Как уточнили в ведомстве, в ходе разведки на аэродроме Канатово неподалеку от Кропивницкого был выявлен полноразмерный макет F-16ADV. По данным Минобороны, его применяли для обучения инженерно-технического персонала и отработки наземных процедур.

После подтверждения цели командование приняло решение о ее уничтожении. Удар выполнил расчет Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Ударный беспилотник вышел на цель с большой дистанции - порядка 180 километров от линии боевого соприкосновения. Камера дрона фиксирует макет самолета на стоянке аэродрома, после чего следует точное попадание.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении двух украинских вертолетов в зоне проведения специальной военной операции - Ми-24 и Ми-8. Цели находились на вертолетной площадке в 46 километрах западнее от аэродрома Канатово.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.