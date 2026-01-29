«Я на правильном пути»: рэпер Рома Жиган о включении в санкционный список ЕС

Рэпер Роман Чумаков, известный под сценическим именем Рома Жиган, заявил, что ощущает себя на правильном пути после включения в санкционный список Евросоюза. Свою реакцию он озвучил в комментарии телеканалу «Звезда».

«Ура! Значит, я на правильном пути. Я рад, что занимаюсь правильным благим делом», - сказал артист.

По словам Жигана, то, что Евросоюз сегодня пропагандирует и несет за собой, это чуждо русскому народу. Он также напомнил, что ранее его имя внесли в базу данных «Миротворца»*.

Ранее сообщалось, что в обновленный санкционый список ЕС вошли, в частности, представители российских СМИ - журналист Павел Зарубин, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущие Екатерина Андреева и Мария Ситтель.

* «Миротворец» - экстремистский ресурс, заблокированный на территории Российской Федерации.