ЕС ввел санкции против журналистов Андреевой, Губерниева, Зарубина и Ситтель

Евросоюз расширил антироссийский санкционный список. В обновленный перечень попали журналисты Екатерина Андреева, Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Мария Ситтель.

Помимо этого, ограничительные меры ввели в отношении артиста балета Сергея Полунина и рэп-исполнителя Романа Чумакова, известного под сценическим именем Рома Жиган.

В документе Совета ЕС указано, что причиной для введения ограничений стала позиция этих лиц в конфликте между Россией и Украиной.

Санкции влекут запрет на въезд в страны ЕС и заморозку финансовых активов, находящихся в европейской юрисдикции.

Ранее Совет Европейского союза принял решение о полном запрете импорта российского газа в ЕС. Нарушение запрета будет караться большими денежными штрафами, отмечается в документе.