МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕС ввел санкции против журналистов Андреевой, Губерниева, Зарубина и Ситтель

Причиной введения ограничений указывается позиция этих людей в конфликте между Россией и Украиной.
Игнат Далакян 29-01-2026 16:48
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Евросоюз расширил антироссийский санкционный список. В обновленный перечень попали журналисты Екатерина Андреева, Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Мария Ситтель.

Помимо этого, ограничительные меры ввели в отношении артиста балета Сергея Полунина и рэп-исполнителя Романа Чумакова, известного под сценическим именем Рома Жиган.

В документе Совета ЕС указано, что причиной для введения ограничений стала позиция этих лиц в конфликте между Россией и Украиной.

Санкции влекут запрет на въезд в страны ЕС и заморозку финансовых активов, находящихся в европейской юрисдикции.

Ранее Совет Европейского союза принял решение о полном запрете импорта российского газа в ЕС. Нарушение запрета будет караться большими денежными штрафами, отмечается в документе.

#в стране и мире #санкции #дмитрий губерниев #журналисты #Рома Жиган #сергей полунин #Екатерина Андреева #Павел Зарубин #Мария Ситтель
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 