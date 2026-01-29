Захарова назвала «сегрегацией по национальному признаку» новые санкции ЕС

Принятый Евросоюзом новый пакет санкций является «сегрегацией по национальному признаку». Такое заявление сделала «Звезде» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это уже не просто нарушение свободы слова, это очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия», - подчеркнула дипломат.

Ранее рэпер Рома Жиган заявил, что ощущает себя на правильном пути после включения в санкционный список Евросоюза. По его словам, то, что ЕС сегодня пропагандирует и несет за собой, это чуждо русскому народу.

Напомним, 29 января Евросоюз внес в санкционные списки представителей российских СМИ. В обновленный перечень попали журналисты Екатерина Андреева, Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Мария Ситтель.