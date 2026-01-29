МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова назвала «сегрегацией по национальному признаку» новые санкции ЕС

Захарова заявила, что ограничения Евросоюза против представителей СМИ нацелены также на травлю инакомыслия.
Глеб Владовский 29-01-2026 17:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Принятый Евросоюзом новый пакет санкций является «сегрегацией по национальному признаку». Такое заявление сделала «Звезде» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это уже не просто нарушение свободы слова, это очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия», - подчеркнула дипломат.

Ранее рэпер Рома Жиган заявил, что ощущает себя на правильном пути после включения в санкционный список Евросоюза. По его словам, то, что ЕС сегодня пропагандирует и несет за собой, это чуждо русскому народу.

Напомним, 29 января Евросоюз внес в санкционные списки представителей российских СМИ. В обновленный перечень попали журналисты Екатерина Андреева, Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Мария Ситтель.

#Мария Захарова #евросоюз #СМИ #наш эксклюзив #санкции ЕС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 