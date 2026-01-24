Полеты в VR и наяву: как учатся бойцы войск беспилотных систем

В руках будущего бойца антидроновое ружье. Такие сейчас есть практически в каждом подразделении нашей армии. И как им пользоваться - здесь тоже научат. Раньше парень работал строителем. Но с детства увлекался техникой - учился паять и проверять каждый механизм. Поэтому в день, когда подписывал контракт с Минобороны, вопроса - в каких войсках служить - не стояло. Хотел попасть именно в беспилотные.

«Действительно, гражданский долг, надо свой посильный вклад внести, сколько может это продолжаться», - говорит военнослужащий военных беспилотных систем с позывным Глыба.

Сейчас он и еще десятки новобранцев находятся на полигоне Южного военного округа. Они готовятся вступить в ряды нового рода войск, проходят свое первое задание в обучении. Будущий боец должен быстро ориентироваться в любой обстановке. На пути - заминированные участки местности. Поэтому еще одна из задач - оказать помощь в случае ранения.

На занятиях по тактической медицине условно раненых эвакуируют с поля боя. Резким движением раненый переворачивается, начинается накладка жгута, прикрытие и эвакуация бойца в тыл.

В другом месте добровольцы оттачивают операторские навыки работы. В руках - джойстик, на голове - 3D-очки. На них передается картинка с FPV-дрона. Всю ситуацию на поле боя военнослужащий видит в режиме онлайн.

Отработка навыков в условиях, максимально приближенных к боевым. За каждым шагом пристально следят инструкторы. Все подскажут и передадут опыт, полученный в зоне СВО.

«Расчет FPV-дронов в разных ситуациях может заменить артиллерию и отработать боевые силы противника. Состав расчетов FPV очень важен сегодня», - говорит военнослужащий войск беспилотных систем с позывным Москва.

Но прежде чем выйти на полигон, первоначальные навыки курсанты приобретают на симуляторах в классах. На мониторе - десятки препятствий. Новобранцы тренируют и точность полета, и правильный заход на цель, учатся чувствовать габариты беспилотника. Например, как незаметно и ювелирно залететь в окно, где укрылся противник, или пролететь сквозь густой лес.

«Военнослужащие войск беспилотных систем должны обучаться и становиться разносторонними специалистами. Также они должны не только овладевать оборудованием на котором работают, но знать такие моменты, как тактическая медицина, как передвигаться по местности, как от точки ноль мы заходим на пункты временного размещения или пункты воздушной разведки. Здесь большой объем информации требуется изучить, этим мы здесь и занимаемся», - объясняет инструктор учебного центра с позывным Воробей.

Впереди у новобранцев три месяца испытаний. Только после полного обучения командование будет принимать окончательное решение о службе в войсках беспилотных систем.