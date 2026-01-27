Москвичей предупредили об усилении морозов после снегопада

Мощный снегопад закончится в ночь со среды на четверг, после этого стоит ждать очередное усиление морозов. Об этом рассказал «Звезде» метеоролог Александр Шувалов.

«У нас снегопад закончится где-то в четверг. В ночь со среды на четверг. И после этого нужно ждать очередное усиление морозов, которое сначала приведет к понижению температуры до -14...-19°С в пятницу. А в субботу-воскресенье до -20...-23°С. Ну, это минимальная температура. Днем будет, конечно, теплее», - сказал специалист.

Он отметил, что за прошлую ночь в столице выпало около 10 сантиметров осадков, что является значительным приростом. До конца дня выпадет еще пять-шесть сантиметров снега, и завтра он тоже ожидается в пределах 10 сантиметров.

Ранее синоптик Александр Ильин из центра прогнозирования «Метео» рассказал, что ожидается выпадение около 25 сантиметров снега в Москве. Он предупредил, что прогнозируемый объем осадков быстро превратит привычные маршруты в столице в полосу препятствий.