МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ученые обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

Планета находится в 146 световых годах от Земли.
Глеб Владовский 29-01-2026 15:44
© Фото: Silas Stein dpa Globallookpress

Астрономы из нескольких стран мира обнаружили планету, условия которой делают ее потенциально пригодной для жизни. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на журнал The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Речь идет о планете HD 137010 b. Ее диаметр на 6% больше, чем у Земли. Сама планета находится в 146 световых годах от нее и крутится вокруг звезды, похожей на Солнце.

Как отмечает издание, расстояние от этого светила, вокруг которого крутится HD 137010 b, до Солнечной системы составляет 150 световых лет. Кроме того, этот объект может стать приоритетным для телескопов нового поколения.

Ранее сообщалось, что ученые стали свидетелями зарождения планет на ранней стадии около молодой звезды. Как сообщается в статье журнала Nature, ученые впервые смогли увидеть солнечную систему за пределами той, в которой находится наша планета.

#в стране и мире #Земля #ученые #планета #астрономы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 