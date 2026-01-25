Ученые обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

Астрономы из нескольких стран мира обнаружили планету, условия которой делают ее потенциально пригодной для жизни. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на журнал The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Речь идет о планете HD 137010 b. Ее диаметр на 6% больше, чем у Земли. Сама планета находится в 146 световых годах от нее и крутится вокруг звезды, похожей на Солнце.

Как отмечает издание, расстояние от этого светила, вокруг которого крутится HD 137010 b, до Солнечной системы составляет 150 световых лет. Кроме того, этот объект может стать приоритетным для телескопов нового поколения.

Ранее сообщалось, что ученые стали свидетелями зарождения планет на ранней стадии около молодой звезды. Как сообщается в статье журнала Nature, ученые впервые смогли увидеть солнечную систему за пределами той, в которой находится наша планета.