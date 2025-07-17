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Nature: ученые увидели формирование планет в другой солнечной системе

Внимание исследователей космоса привлекла молодая звезда HOPS-315, вокруг которой начали формироваться планеты.
Марина Крижановская 2025-07-17 00:10:58
© Фото: NASA, JPL-Caltech, Globallookpress

Астрономы из нескольких стран мира стали свидетелями зарождения планет на ранней стадии около молодой звезды. Как сообщается в статье журнала Nature, ученые впервые смогли увидеть солнечную систему за пределами той, в которой находится наша планета. Они запечатлели самые ранние стадии ее формирования.

«Исследовательское сообщество давно ищет такую систему, чтобы помочь нам понять скромное начало нашей собственной. Используя наземные и космические телескопы, команда сосредоточилась на молодой звезде HOPS-315, расположенной в 420 парсеках от Земли, в начале очень интересного периода - эпохи формирования планет», - говорится в опубликованном материале.

Отмечается, что внимание астрономов привлекли так называемые кристаллические силикатные минералы, которые сосредоточились вокруг звезды HOPS-315. Они отмечают, что это служит явным признаком формирования планет на ранней стадии. Небесное тело, поясняется в статье, образуется при конденсации минеральных зерен, которые потом слипаются в горячих дисках газа и пыли, вращающихся вокруг только рожденных звезд.

Ранее сообщалось, что австралийские и европейские планетологи обнаружили следы присутствия горячей воды на Марсе. Они нашли зерна минералов, возникшие на «красной планете» еще около 4,45 миллиардов лет назад в результате контакта горячих горных пород с очень горячей жидкой водой.

#в стране и мире #космос #Звезды #солнечная система #Планеты #астрономы
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