Nature: ученые увидели формирование планет в другой солнечной системе

Астрономы из нескольких стран мира стали свидетелями зарождения планет на ранней стадии около молодой звезды. Как сообщается в статье журнала Nature, ученые впервые смогли увидеть солнечную систему за пределами той, в которой находится наша планета. Они запечатлели самые ранние стадии ее формирования.

«Исследовательское сообщество давно ищет такую систему, чтобы помочь нам понять скромное начало нашей собственной. Используя наземные и космические телескопы, команда сосредоточилась на молодой звезде HOPS-315, расположенной в 420 парсеках от Земли, в начале очень интересного периода - эпохи формирования планет», - говорится в опубликованном материале.

Отмечается, что внимание астрономов привлекли так называемые кристаллические силикатные минералы, которые сосредоточились вокруг звезды HOPS-315. Они отмечают, что это служит явным признаком формирования планет на ранней стадии. Небесное тело, поясняется в статье, образуется при конденсации минеральных зерен, которые потом слипаются в горячих дисках газа и пыли, вращающихся вокруг только рожденных звезд.

Ранее сообщалось, что австралийские и европейские планетологи обнаружили следы присутствия горячей воды на Марсе. Они нашли зерна минералов, возникшие на «красной планете» еще около 4,45 миллиардов лет назад в результате контакта горячих горных пород с очень горячей жидкой водой.