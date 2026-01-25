Песков не стал комментировать данные об «энергетическом перемирии»

Кремль не может комментировать сообщения о якобы достигнутом с Киевом соглашении об «энергетическом перемирии». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Сети появилась информация о том, что Россия и Украина якобы договорились по этому вопросу. Однако, как позже сообщила «Страна.ua», данные оказались неточными.

«Нет, я не могу пока это комментировать», - подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.

Ранее официальный представитель Кремля допустил, что новый раунд переговоров экспертов по урегулированию на Украине продлится больше одного дня в случае необходимости.