Песков не стал комментировать данные об «энергетическом перемирии»

В Сети появилась информация о якобы достигнутом соглашении по этому вопросу.
Глеб Владовский 29-01-2026 15:10
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Кремль не может комментировать сообщения о якобы достигнутом с Киевом соглашении об «энергетическом перемирии». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Сети появилась информация о том, что Россия и Украина якобы договорились по этому вопросу. Однако, как позже сообщила «Страна.ua», данные оказались неточными.

«Нет, я не могу пока это комментировать», - подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.

Ранее официальный представитель Кремля допустил, что новый раунд переговоров экспертов по урегулированию на Украине продлится больше одного дня в случае необходимости.

