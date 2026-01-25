Рубио: Уиткофф и Кушнер не будут участвовать в новом раунде переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а также зять американского лидера Джаред Кушнер не будут принимать участие в новом раунде переговоров по Украине. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, в этот раз переговоры пройдут в двустороннем формате. США могут включиться в диалог.

«Участие США (в следующем раунде переговоров – ред.) возможно, но это не будут Стив (Уиткофф - Прим. ред.) и Джаред (Кушнер - Прим. ред.)», - подчеркнул Рубио.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча трехсторонней группы по Украине пройдет 1 февраля. Он подчеркнул, что российская делегация получает указания непосредственно от Владимира Путина.