МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рубио: Уиткофф и Кушнер не будут участвовать в новом раунде переговоров по Украине

Отмечается, что следующий раунд пройдет в двустороннем формате.
Глеб Владовский 28-01-2026 21:58
© Фото: Kremlin Pool, via, Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а также зять американского лидера Джаред Кушнер не будут принимать участие в новом раунде переговоров по Украине. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, в этот раз переговоры пройдут в двустороннем формате. США могут включиться в диалог.

«Участие США (в следующем раунде переговоров – ред.) возможно, но это не будут Стив (Уиткофф - Прим. ред.) и Джаред (Кушнер - Прим. ред.)», - подчеркнул Рубио.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча трехсторонней группы по Украине пройдет 1 февраля. Он подчеркнул, что российская делегация получает указания непосредственно от Владимира Путина.

#в стране и мире #Украина #переговоры #Марко Рубио
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 