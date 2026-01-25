ВС РФ освободили населенный пункт Белая Береза в Сумской области

Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в свежей сводке о ходе специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт удалось занять в результате активных действий группировки войск «Север».

В течение суток российские силы также нанесли серию ударов по объектам на территории Украины. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники поразили предприятие военно-промышленного комплекса, радиолокационные станции, склады боеприпасов. Также под удары российских войск попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Кроме того, средства противовоздушной обороны, по информации Минобороны, за сутки уничтожили 111 беспилотников самолетного типа.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что российские войска расширяют полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.