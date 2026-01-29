МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россия передала Украине 1 000 тел погибших военных ВСУ

РФ от украинской стороны получила тела 38 погибших российских бойцов.
Игнат Далакян 29-01-2026 13:24
© Фото: vr_medinskiy, Telegram

Россия передала Украине еще 1 000 тел погибших украинских военных. Об этом сегодня, 29 января, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1 000 погибших украинских военных», - написал он в своем Telegram-канале.

Мединский добавил, что РФ от украинской стороны получила тела 38 погибших российских бойцов.

Ранее российская сторона передала Украине 1 003 тела погибших военнослужащих ВСУ в рамках стамбульских договоренностей. В свою очередь Киев передал 26 тел погибших воинов ВС РФ.

#Украина #военнослужащие #владимир мединский #тела #передача тел
