Россия передала Украине 1 000 тел погибших военных ВСУ

Россия передала Украине еще 1 000 тел погибших украинских военных. Об этом сегодня, 29 января, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1 000 погибших украинских военных», - написал он в своем Telegram-канале.

Мединский добавил, что РФ от украинской стороны получила тела 38 погибших российских бойцов.

Ранее российская сторона передала Украине 1 003 тела погибших военнослужащих ВСУ в рамках стамбульских договоренностей. В свою очередь Киев передал 26 тел погибших воинов ВС РФ.