Россия передала Украине 1 003 тела погибших военных ВСУ

Российская Федерация передала Украине 1 003 тела погибших военных ВСУ. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

«В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1 003 погибших украинских военных», - написал он в своем Telegram-канале.

Мединский уточнил, что Киев в свою очередь передал тела 26 погибших российских бойцов.

Ранее обмен телами погибших военнослужащих состоялся в прошлом месяце. Россия передала Украине 1 000 тел погибших боевиков ВСУ. В свою очередь украинская сторона в тот же день передала 30 тел российских бойцов.