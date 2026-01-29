МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Задержана представительница собственника сгоревшего в Балашихе коттеджа

Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей.
Тимур Юсупов 29-01-2026 12:15
© Фото: Следственный комитет Российской Федерации

В подмосковной Балашихе задержали представительницу собственника здания, в котором заживо сгорели четыре человека. Как сообщили в Следственном комитете РФ, женщину вместе с ее подельником обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей, а также в организации нелегальной миграции.

Согласно имеющейся информации, частный дом незаконно использовался в качестве хостела, комнаты в котором сдавались на временные сроки. В здании не было противопожарных систем и даже огнетушителей - по словам соседей, причиной возгорания стала попытка жильцов согреться с помощью разожженных прямо в помещении углей.

«В том доме нет ни отопления, ни электричества. Это рассказывали работники кладбища, говорили: "Как они там вообще живут?" Костры жгли, может, чтобы согреться. Вчера вообще холодно было», - рассказали местные жители корреспонденту «Звезды».

Сообщается также, что собственник жилья знал, что жильцы пребывают в России нелегально, однако все равно продолжал оказывать им услуги. Местонахождение обвиняемого пока что неизвестно - СК уже возбудил соответствующие уголовные дела.

Пожар в частном доме в Балашихе, ставший причиной гибели четырех человек, произошел во вторник, 27 января. На месте происшествия обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Пострадавшего от угарного газа подростка госпитализировали.

#в стране и мире #мигранты #происшествия #задержания #пожары #Балашиха #сгоревшие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 