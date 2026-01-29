Задержана представительница собственника сгоревшего в Балашихе коттеджа

В подмосковной Балашихе задержали представительницу собственника здания, в котором заживо сгорели четыре человека. Как сообщили в Следственном комитете РФ, женщину вместе с ее подельником обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей, а также в организации нелегальной миграции.

Согласно имеющейся информации, частный дом незаконно использовался в качестве хостела, комнаты в котором сдавались на временные сроки. В здании не было противопожарных систем и даже огнетушителей - по словам соседей, причиной возгорания стала попытка жильцов согреться с помощью разожженных прямо в помещении углей.

«В том доме нет ни отопления, ни электричества. Это рассказывали работники кладбища, говорили: "Как они там вообще живут?" Костры жгли, может, чтобы согреться. Вчера вообще холодно было», - рассказали местные жители корреспонденту «Звезды».

Сообщается также, что собственник жилья знал, что жильцы пребывают в России нелегально, однако все равно продолжал оказывать им услуги. Местонахождение обвиняемого пока что неизвестно - СК уже возбудил соответствующие уголовные дела.

Пожар в частном доме в Балашихе, ставший причиной гибели четырех человек, произошел во вторник, 27 января. На месте происшествия обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Пострадавшего от угарного газа подростка госпитализировали.