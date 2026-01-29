МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог объяснил, почему Мерц исключил вступление Украины в ЕС в 2027 году

По словам специалиста, в вопросе вступления Украины в ЕС многое зависит от Дональда Трампа, в частности, его переговоров с Россией по мирному урегулированию.
Игнат Далакян 29-01-2026 12:00
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Страны Евросоюза задаются вопросом, что им даст включение Украины в ЕС и обещание ей каких-либо гарантий безопасности. Об этом рассказал «Звезде» политолог Александр Асафов.

«Вот зачем это делать странам Евросоюза, конкретно Германии? То есть они понимают риски, они понимают обременение. Евросоюз и так не в лучшем состоянии. И плюс они также понимают, что в споре всех против всех, в споре Берлина с Брюсселем, Парижа с Брюсселем, Берлина с Парижем, их всех вместе с Лондоном, и снова с Брюсселем, и коллективный спор с Вашингтоном - здесь нужны условия. И здесь Мерц это условие задает», - объяснил специалист.

По его словам, сейчас основным актором в этом вопросе является президент США Дональд Трамп, который ведет переговоры с Россией. Этот процесс политолог назвал опорным, от которого все остальные процессы являются производными.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не вступит в ЕС в 2027 году. По его словам, у Киева нет перспектив быстро выполнить существующие Копенгагенские критерии.

#Украина #Германия #Фридрих Мерц #наш эксклюзив #вступление в ЕС
