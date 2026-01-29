Политолог объяснил, почему Мерц исключил вступление Украины в ЕС в 2027 году

Страны Евросоюза задаются вопросом, что им даст включение Украины в ЕС и обещание ей каких-либо гарантий безопасности. Об этом рассказал «Звезде» политолог Александр Асафов.

«Вот зачем это делать странам Евросоюза, конкретно Германии? То есть они понимают риски, они понимают обременение. Евросоюз и так не в лучшем состоянии. И плюс они также понимают, что в споре всех против всех, в споре Берлина с Брюсселем, Парижа с Брюсселем, Берлина с Парижем, их всех вместе с Лондоном, и снова с Брюсселем, и коллективный спор с Вашингтоном - здесь нужны условия. И здесь Мерц это условие задает», - объяснил специалист.

По его словам, сейчас основным актором в этом вопросе является президент США Дональд Трамп, который ведет переговоры с Россией. Этот процесс политолог назвал опорным, от которого все остальные процессы являются производными.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не вступит в ЕС в 2027 году. По его словам, у Киева нет перспектив быстро выполнить существующие Копенгагенские критерии.