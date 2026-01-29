МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны ударили по технике ВСУ на Краснолиманском направлении

На видео Минобороны России также зафиксировано поражение укрытий и элементов систем связи ВСУ.
29-01-2026 11:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеокадры боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» на Краснолиманском направлении. На записи зафиксировано поражение автомобильной техники, наземного робототехнического комплекса, элементов системы связи, блиндажа, опорного пункта и пункта временной дислокации личного состава ВСУ.

Ролик представляет собой видеонарезку с бортовых камер ударных беспилотников. Кадры сняты от первого лица - операторы, управляющие аппаратами, видят цели в моменты атак. Дроны на малых высотах выходят к позициям противника, огибая складки местности и укрытия, после чего точно идут к объектам.

В одном из эпизодов FPV-дрон заходит на замаскированный автомобиль, стоящий у дороги, и поражает его прямым попаданием. В другом фрагменте зафиксировано уничтожение наземного робототехнического комплекса ВСУ - беспилотник точно поражает цель. В ряде случаев после попаданий фиксируются взрывы, что подтверждается средствами объективного контроля.

Также показаны удары по элементам системы связи и пунктам управления, оборудованным в укрытиях. Отдельные кадры демонстрируют поражение блиндажа и пункта временной дислокации личного состава.

Применение FPV-дронов позволяет расчетам оперативно выявлять и уничтожать цели, нанося противнику значимый урон, в том числе на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#беспилотники #спецоперация #краснолиманское направление #FPV-дроны
