Си Цзиньпин пообещал, что Китай никогда не станет угрозой для других стран мира

По словам китайского генсека, его страна придерживается пути мирного развития.
Тимур Юсупов 29-01-2026 11:03
© Фото: Li Xiang, XinHua, Global Look Press

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не будет представлять угрозу для остального мира, каким бы развитым он ни стал. Подобное обещание прозвучало в ходе встречи главы Коммунистической партии КНР с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая прошла сегодня в Пекине.

По словам генерального секретаря ЦК КПК, его страна придерживается пути мирного развития и считает, что  залогом устойчивого и долгосрочного развития международных отношений является доверие.

«Китай не будет представлять угрозу для других стран вне зависимости от того, каким бы развитым и сильным он ни становился. Китай всегда придерживался пути мирного развития, никогда не начинал войн и никогда не захватывал и пяди земли другой страны», - заверил Си Цзиньпин британского политика.

Ранее официальный представитель канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР подчеркнула, что Пекин обладает достаточной решимостью и возможностями для пресечения любых сепаратистских попыток добиться независимости острова. По словам чиновницы, власти Китая намерены решительно противостоять внешнему вмешательству и защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность.

