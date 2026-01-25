МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
CNN: ЦРУ планирует обеспечить постоянное присутствие США в Венесуэле

ЦРУ и Госдеп также рассматривают различные сроки пребывания США в стране.
Глеб Владовский 27-01-2026 16:09
© Фото: Shatoknina Natalya, news.ru, Globallookpress

ЦРУ и Госдеп планируют установить постоянное присутствие Вашингтона на территории Венесуэлы. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на CNN.

«ЦРУ тайно работает над установлением постоянного присутствия США на местах в Венесуэле, возглавляя планы администрации Трампа по оказанию своего новообретенного влияния на будущее страны», - говорится в материале.

Отмечается, что оба ведомства обсуждают различные сроки присутствия США на территории Боливарианской Республики. Одна из ближайших целей ЦРУ - налаживание отношений с местными жителями.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия требует освобождения венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого США захватили и вывезли из страны. Он также отметил, что преждевременно говорить о том, готова ли Москва предоставить ему убежище.

#в стране и мире #сша #ЦРУ #венесуэла
