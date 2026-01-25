МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Руководству медиахолдинга «Красная звезда» вручили награды от МВД

Президент Алексей Пиманов получил нагрудный знак «За вклад в освещение деятельности МВД», а его советник по информационному вещанию Алексей Харьков - медаль «За боевое содружество».
Дима Иванов 28-01-2026 09:44
© Фото: МВД России © Видео: ТРК «Звезда»

Более 27 миллионов мошеннических операций предотвратили в России за год. Одна из причин снижения киберпреступности - широкое освещение этой темы в СМИ. Как журналисты помогают аудитории ориентироваться в правовых реалиях и ежедневно выступают на переднем крае информационной войны, обсудили в МВД России.

Глава ведомства Владимир Колокольцев встретился с представителями федеральных телеканалов, газет и интернет-изданий. Торжественное собрание приурочили ко Дню печати МВД России. На приеме чествовали тех, кто освещает самые важные события в сфере правопорядка, в том числе коллег из медиахолдинга «Красная звезда».

Президент медиахолдинга Алексей Пиманов получил нагрудный знак «За вклад в освещение деятельности МВД», а его советник по информационному вещанию Алексей Харьков - медаль «За боевое содружество».

«События последних лет не могли не отразиться на масс-медиа. Сегодня ваши коллеги выполняют профессиональный долг в зоне специальной военной операции, ежедневно рискуют собой. Их репортажи доносят до широкой аудитории правду о том, что там происходит. Приходится в буквальном смысле сражаться на информационном фронте», - подчеркнул министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Глава МВД отметил, что для противостояния потокам лжи, которые распространяются киевским режимом, необходимы уверенная гражданская позиция и большое личное мужество. Он поблагодарил работников СМИ за плодотворное сотрудничество с полицией, в том числе в новых регионах, где правоохранители и журналисты выполняют свой профессиональный долг, ежедневно рискуя жизнью.

Ранее в кабмине РФ подготовили пакет из 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью.

#в стране и мире #награждение #МВД #красная звезда #владимир колокольцев
