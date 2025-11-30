Правительство подготовило второй пакет мер по защите от мошенников

Правительство России подготовило второй пакет мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Об этом сообщил вице-премьер - руководитель аппарата кабинета министров Дмитрий Григоренко.

В пакет вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью. В их числе есть запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка международных вызовов. Эти меры снизят риски телефонного мошенничества.

Планируется внедрение детских sim-карт. Это позволит родителям контролировать доступ детей к нежелательному контенту без необходимости подавать дополнительные заявления.

Кроме того, идет работа над новыми способами восстановления доступа к порталу «Госуслуги». Они включают использование биометрии и личное обращение в МФЦ. Кроме того, предлагаются ограничения по количеству банковских карт на одного человека.

Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, вводимых поэтапно. С 1 августа россияне могут отказаться от смс-рассылок, с 1 сентября - от спам-звонков.

Владимир Путин ранее заявил, что подготовлен второй пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством. Президент добавил, что идет обсуждение третьего пакета.