МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Правительство подготовило второй пакет мер по защите от мошенников

В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью.
Владимир Рубанов 09-12-2025 20:32
© Фото: government.ru

Правительство России подготовило второй пакет мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Об этом сообщил вице-премьер - руководитель аппарата кабинета министров Дмитрий Григоренко.

В пакет вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью. В их числе есть запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка международных вызовов. Эти меры снизят риски телефонного мошенничества.

Планируется внедрение детских sim-карт. Это позволит родителям контролировать доступ детей к нежелательному контенту без необходимости подавать дополнительные заявления.

Кроме того, идет работа над новыми способами восстановления доступа к порталу «Госуслуги». Они включают использование биометрии и личное обращение в МФЦ. Кроме того, предлагаются ограничения по количеству банковских карт на одного человека.

Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, вводимых поэтапно. С 1 августа россияне могут отказаться от смс-рассылок, с 1 сентября - от спам-звонков.

Владимир Путин ранее заявил, что подготовлен второй пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством. Президент добавил, что идет обсуждение третьего пакета.

#правительство #Мошенники #госуслуги #кибермошенничество #сим-карты #СМС-рассылки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 