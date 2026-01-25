В Нижнем Новгороде выпало 170% месячной нормы осадков

Январь бьет все рекорды в Нижнем Новгороде. За неполный месяц в городе выпало более 170% месячной нормы осадков - почти метровый слой снега. Синоптики обещают еще примерно столько же в ближайшие дни.

Предприимчивые нижегородцы продают снегоуборочные лопаты на углах улиц. Дорожные машины расчищают проезжие части и дворы. По данным администрации, в работе участвуют более 1400 единиц техники и 4000 дворников и рабочих. Несмотря на такие усилия, город оказался в 9-балльных пробках.

Около площади Свободы движение полностью остановлено примерно в половине восьмого вечера.

На границе Владимирской и Нижегородской областей на одном километре федеральной трассы М7 столкнулись 13 автомобилей. Движение в сторону Москвы серьезно затруднено. Эвакуаторы убирают с улиц машины, мешающие работе спецтехники. В идеале водители должны были сделать это сами, поскольку предупреждения о плановой уборке были выставлены заранее.

«Мы не вывозим автомобили на платную парковку, просто перемещаем их в пределах 100-500 метров на той же улице», - рассказала прораб МБУ «РЭД» Советского района Мария Золина,.

Автомобилисты, оставившие машины, автоматически попадают в список нарушителей правил благоустройства. Их фиксируют комплексы фото- и видеофиксации.

«Штраф назначается в рамках статьи: для физических лиц - 2 тысячи рублей, для юридических 50 тысяч», - объяснил директор МКУ «Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода» Алексей Чижиков.

Снегопад в Нижнем Новгороде - часть масштабного циклона, охватившего все Поволжье. Сложная дорожная обстановка наблюдается в Казани, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах и Саранске. По прогнозам метеослужб, такая погода сохранится как минимум на сутки.

Ранее сильный снегопад парализовал движение в Москве и Подмосковье - осадки привели к заторам на дорогах и задержкам рейсов.