МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Нижнем Новгороде выпало 170% месячной нормы осадков

Еще столько же на подходе.
Олег Лавров Дима Иванов 28-01-2026 08:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Январь бьет все рекорды в Нижнем Новгороде. За неполный месяц в городе выпало более 170% месячной нормы осадков - почти метровый слой снега. Синоптики обещают еще примерно столько же в ближайшие дни.

Предприимчивые нижегородцы продают снегоуборочные лопаты на углах улиц. Дорожные машины расчищают проезжие части и дворы. По данным администрации, в работе участвуют более 1400 единиц техники и 4000 дворников и рабочих. Несмотря на такие усилия, город оказался в 9-балльных пробках.

Около площади Свободы движение полностью остановлено примерно в половине восьмого вечера.

На границе Владимирской и Нижегородской областей на одном километре федеральной трассы М7 столкнулись 13 автомобилей. Движение в сторону Москвы серьезно затруднено. Эвакуаторы убирают с улиц машины, мешающие работе спецтехники. В идеале водители должны были сделать это сами, поскольку предупреждения о плановой уборке были выставлены заранее.

«Мы не вывозим автомобили на платную парковку, просто перемещаем их в пределах 100-500 метров на той же улице», - рассказала прораб МБУ «РЭД» Советского района Мария Золина,.

Автомобилисты, оставившие машины, автоматически попадают в список нарушителей правил благоустройства. Их фиксируют комплексы фото- и видеофиксации.

«Штраф назначается в рамках статьи: для физических лиц - 2 тысячи рублей, для юридических 50 тысяч», - объяснил директор МКУ «Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода» Алексей Чижиков.

Снегопад в Нижнем Новгороде - часть масштабного циклона, охватившего все Поволжье. Сложная дорожная обстановка наблюдается в Казани, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах и Саранске. По прогнозам метеослужб, такая погода сохранится как минимум на сутки.

Ранее сильный снегопад парализовал движение в Москве и Подмосковье - осадки привели к заторам на дорогах и задержкам рейсов.

#в стране и мире #Нижний Новгород #Погода #Циклон #осадки #снегопад #Пробки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 