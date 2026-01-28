МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пять человек стали жертвами пожара в частном доме в Якутии

Еще двое госпитализированы с различными травмами.
Константин Денисов 28-01-2026 05:33
© Фото: mchsYakutia, Telegram

Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Ломоносова в селе Нюрбачан Нюрбинского района. Огонь охватил практически весь второй этаж здания - общая площадь пожара составила порядка 91 квадратного метра.

«К сожалению, на месте пожара были обнаружены пять погибших, их личности устанавливаются», - заявили в ведомстве.

Еще два человека пострадали и были госпитализированы. Степень тяжести их состояния не уточняется.

Для борьбы с огнем на место прибыло десять пожарных и две единицы техники. Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее еще один пожар с летальным исходом произошел в подмосковной Балашихе. Там жертвами возгорания в частном доме стали четыре человека.

#МЧС РФ #якутия #госпитализация #пожары
