В США задержали двух россиянок за въезд на территорию военной базы

Посольство России в США подтвердило задержание двух гражданок РФ за въезд на территорию военной базы. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«По информации иммиграционно-таможенной службы США от 26 января, ей были переданы задержанные после «несанкционированного въезда» на территорию военной базы Кэмп Пендлтон в штате Калифорния две гражданки России», - говорится в сообщении.

Сейчас женщины находятся в депортационном центре в ожидании репатриации. Ранее сообщалось о том, что туристки, путешествовавшие по Сан-Диего, забрели на территорию Кэмп Пендлтон в поисках «Макдоналдса».

В то же время, местные жители уверены в том, что только за это россиянок вряд ли стали бы задерживать, однако подробности инцидента пока неизвестны.

Чуть более недели назад в Индии задержали россиянина по подозрению в убийстве двух соотечественниц.