МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США задержали двух россиянок за въезд на территорию военной базы

Женщины случайно попали на объект а поисках «Макдоналдса».
Константин Денисов 28-01-2026 04:08
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress

Посольство России в США подтвердило задержание двух гражданок РФ за въезд на территорию военной базы. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«По информации иммиграционно-таможенной службы США от 26 января, ей были переданы задержанные после «несанкционированного въезда» на территорию военной базы Кэмп Пендлтон в штате Калифорния две гражданки России», - говорится в сообщении.

Сейчас женщины находятся в депортационном центре в ожидании репатриации. Ранее сообщалось о том, что туристки, путешествовавшие по Сан-Диего, забрели на территорию Кэмп Пендлтон в поисках «Макдоналдса».

В то же время, местные жители уверены в том, что только за это россиянок вряд ли стали бы задерживать, однако подробности инцидента пока неизвестны.

Чуть более недели назад в Индии задержали россиянина по подозрению в убийстве двух соотечественниц.

#в стране и мире #сша #военная база #Калифорния #Задержание #граждане рф #депортация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 