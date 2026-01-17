МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Индии задержали россиянина по подозрению в убийстве двух соотечественниц

Мужчине может грозить смертная казнь.
Константин Денисов 17-01-2026 15:43
© Фото: Faisal Bashir, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Индии задержали 37-летнего россиянина, который подозревается в убийстве двух соотечественниц. Об этом Об этом сообщает The Times of India.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Если подозреваемого будут судить в Индии, его могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

«По оперативной информации, произошло тяжкое преступление: гражданке России были нанесены смертельные ножевые ранения. Конкретные обстоятельства произошедшего устанавливает полиция», - сказал ТАСС генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов.

По его информации, в деле фигурирует и вторая жертва, однако информация по ней пока отсутствует.

Как сообщает Shot, россиянин отдыхал в Индии со своей девушкой. Перебрав спиртного, он устроил ей сцену ревности и нанес смертельные раны ножом. После этого мужчина переоделся в одежду убитой, в таком виде его и обнаружила полиция, которую вызвали соседи.

По словам Фетисова, консульство уже проинформировало о случившемся родственников погибшей, а также оказывает всяческое содействие расследованию.

За умышленное убийство в Индии могут приговорить к смертной казни. Однако к иностранцам ее применяют очень редко. Вероятнее всего, задержанный будет экстрадирован в Россию, поскольку между странами действует соответствующее соглашение.

#в стране и мире #Индия #происшествие #полиция
