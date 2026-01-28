МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин отметил роль различных конфессий в формировании мира в России

Президент провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром.
Константин Денисов 28-01-2026 23:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.

Глава государства напомнил о памятных датах для страны - освобождении Ленинграда, а также памяти жертв Холокоста. Путин подчеркнул, что преступления нацистов носили поистине бесчеловечный характер. По его словам, в современной России конфликты между представителями разных религий, а также национальностей и других различий практически невозможны.

«Должен сказать, что мир и согласие между представителями разных конфессий России прежде всего благодаря общей и религиозной культуре народов России», - сказал президент.

По его словам, каждая конфессия вносит свой вклад, понимая, что именно взаимопонимание и взаимоуважение являются основой стабильности и устойчивости России.

Накануне Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище в годовщину снятия блокады Ленинграда.

