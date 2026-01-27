МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище в годовщину снятия блокады Ленинграда

Российский лидер посетил могилу брата, который умер еще ребенком во время блокады города.
Глеб Владовский 27-01-2026 15:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин прибыл на Пискаревское кладбище в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Он принял участие в памятных мероприятиях, посвященных этому событию.

Глава государства возложил венок к монументу «Мать-Родина». Также он почтил память погибших минутой молчания.

Кроме того, российский лидер посетил могилу старшего брата Виктора, который, будучи ребенком, умер в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Мемориал возведен на месте массовых захоронений защитников и жителей города. Здесь покоятся около 420 тысяч ленинградцев и еще 70 тысяч воинов, оборонявших Ленинград от немецких захватчиков.

#в стране и мире #Блокада Ленинграда #Владимир Путин #возложение цветов #пискаревское кладбище
