Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище в годовщину снятия блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин прибыл на Пискаревское кладбище в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Он принял участие в памятных мероприятиях, посвященных этому событию.

Глава государства возложил венок к монументу «Мать-Родина». Также он почтил память погибших минутой молчания.

Кроме того, российский лидер посетил могилу старшего брата Виктора, который, будучи ребенком, умер в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Мемориал возведен на месте массовых захоронений защитников и жителей города. Здесь покоятся около 420 тысяч ленинградцев и еще 70 тысяч воинов, оборонявших Ленинград от немецких захватчиков.