Песков: встреча трехсторонней группы по Украине пройдет 1 февраля

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская делегация регулярно получает указания от Путина.
Глеб Владовский 28-01-2026 17:22
© Фото: МИД ОАЭ, РИА Новости

Следующая встреча трехсторонней группы по Украине пройдет в Абу-Даби 1 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, 1 февраля, да, ориентировочно. Но пока исходим из этого», - сказал он в разговоре с журналистами.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская делегация получает указания непосредственно от Владимира Путина. Кроме того, публичное обсуждение деталей переговоров не приносит пользы.

Ранее Песков заявил, что трехсторонняя группа по Украине продолжит работу. Он отметил, что это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне.

#Украина #Абу-Даби #переговоры #Дмитрий Песков #трехсторонняя группа
