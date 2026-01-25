Российское освоение Арктики имеет многовековую историю: от первых плаваний новгородцев и поморов в Заполярье, экспедиций Беринга, братьев Лаптевых и Челюскина до уникальных достижений советского периода. Именно наша страна первой прошла Северный морской путь за одну навигацию, основала дрейфующие полярные станции, спустилась на дно Северного ледовитого океана и построила атомные ледоколы. Гендиректор АНО Экспедиционный центр «Арктика» РГО Владимир Чуков - первый человек в мире, который достиг Северного полюса исключительно на лыжах.

«На карту смотришь - она (Россия - Прим. ред.) словно обнимает эту Арктику. У нас и Ломоносов говорил, и другие фигуры - они Арктику называли фасадом... Мало того, что эта территория наша кладовая, надо, чтоб в этой кладовой все содержалось рачительно», - рассказал почетный полярник РФ ГЕО МСК.

Гарантом безопасности и защиты государственного суверенитета России в Арктике был и остается наш военно-морской флот. Согласно Морской доктрине, утвержденной президентом Владимиром Путиным, все новые корабли и ударные комплексы берегового базирования оснащаются современным высокоточным ракетным оружием – гиперзвуковыми ракетами «Циркон», крылатых ракетами «Калибр», «Оникс» и «Уран». А подводные лодки стратегического назначения - основа нашей ядерной триады - ежедневно на боевом дежурстве. При этом, как недавно отметил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев, мы никому не угрожаем, а лишь защищаем свое.

Однако представители североатлантического альянса продолжают «раскачивать» ситуацию в арктическом регионе, увеличивают свое военное присутствие. Постпред США при ООН Майкл Уотц заявил в интервью Fox News заявил, что это якобы Россия вынудила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки.

Именно мнимой военной угрозой со стороны России и Китая президент США Дональд Трамп оправдал свои притязания на Гренландию. При этом представители острова и Дании уже подтвердили, что не будут против совместной военной операции стран североатлантического альянса под названием «Арктический часовой». А в статье FT с заголовком «Как НАТО готовится к войне в Арктике» указано, что скандинавские страны примут участия в масштабных военных учениях, которые должны пройти на севере Норвегии уже в марте. И отрабатываться на них будет, конечно же, опять «отражение российской угрозы».

Площадь всей арктической зоны - 4,8 млн квадратных километров. Это почти треть территории России. Здесь сосредоточено до 70% всех мировых запасов углеводородов, поэтому дальнейшее освоение и защита региона - первостепенная задача для нашей страны.