Создателей албанского антикоррупционного ИИ-министра обвинили в коррупции

Создателей антикоррупционного ИИ-министра Диэллы обвинили в коррупции. Об этом сообщила газета New York Times (NYT).

«Руководители агентства, создавшего его, обвиняются в фальсификации государственных контрактов... В прошлом месяце прокуратура объявила, что поместила директора агентства и ее заместителя под домашний арест, связав их с преступной организацией, обвиняемой в манипулировании заявками на контракты», - говорится в материале.

Отмечается, что расследование проходит в рамках масштабной компании по борьбе с коррупцией в стране. Делается это, в том числе, по требованию Евросоюза для вступления в блок.

Ранее сообщалось, что албанская ИИ-министр «забеременела» и ждет 83 «ребенка».