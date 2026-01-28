МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Создателей албанского антикоррупционного ИИ-министра обвинили в коррупции

Расследование проходит в рамках масштабной компании по борьбе с коррупцией в стране.
Глеб Владовский 28-01-2026 20:05
© Фото: ТРК «Звезда»

Создателей антикоррупционного ИИ-министра Диэллы обвинили в коррупции. Об этом сообщила газета New York Times (NYT).

«Руководители агентства, создавшего его, обвиняются в фальсификации государственных контрактов... В прошлом месяце прокуратура объявила, что поместила директора агентства и ее заместителя под домашний арест, связав их с преступной организацией, обвиняемой в манипулировании заявками на контракты», - говорится в материале.

Отмечается, что расследование проходит в рамках масштабной компании по борьбе с коррупцией в стране. Делается это, в том числе, по требованию Евросоюза для вступления в блок.

Ранее сообщалось, что албанская ИИ-министр «забеременела» и ждет 83 «ребенка».

#в стране и мире #расследование #коррупция #Албания #ии-министр
