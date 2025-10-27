Албанская ИИ-министр «забеременела» и ждет 83 «ребенка». Об этом заявил премьер-министр страны Эди Рама во время онлайн-трансляции в социальных сетях.

«Итак, Диэлла беременна, и она ждет 83 ребенка», - сказал он.

В прямом эфире Диэлла в свою очередь выразила восхищение премьер-министром. Она отметила, что он вдохновляет лидеров других стран, которые хотят продвинуться в сфере цифровых технологий.

Рама отметил, что виртуальные потомки министра станут помощниками депутатов. Планируется, что они будут следить за происходящим в парламенте и сообщать законодателям обо всех важных обсуждениях.

Напомним, 11 сентября премьер заявил, что Албания назначит искусственный интеллект на должность министра в правительстве. Первая в мире ИИ-министр по имени Диэлла занимается вопросами государственных закупок.