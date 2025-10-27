МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Албанская ИИ-министр забеременела и ждет 83 ребенка

Премьер-министр Эди Рама отметил, что виртуальным «детям» министра отведут роль помощников депутатов.
Гоар Хачатурян 2025-10-27 12:52:17
© Фото: YouTube/edirama

Албанская ИИ-министр «забеременела» и ждет 83 «ребенка». Об этом заявил премьер-министр страны Эди Рама во время онлайн-трансляции в социальных сетях.

«Итак, Диэлла беременна, и она ждет 83 ребенка», - сказал он.

В прямом эфире Диэлла в свою очередь выразила восхищение премьер-министром. Она отметила, что он вдохновляет лидеров других стран, которые хотят продвинуться в сфере цифровых технологий.

Рама отметил, что виртуальные потомки министра станут помощниками депутатов. Планируется, что они будут следить за происходящим в парламенте и сообщать законодателям обо всех важных обсуждениях.

Напомним, 11 сентября премьер заявил, что Албания назначит искусственный интеллект на должность министра в правительстве. Первая в мире ИИ-министр по имени Диэлла занимается вопросами государственных закупок.

#Албания #беременность #эди рама #Диэлла #ии-министр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 