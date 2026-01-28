МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рубио: общие соглашения по гарантиям безопасности для Киева достигнуты

Гарантии подразумевают развертывание небольшого контингента европейских войск, поддерживаемых США.
Глеб Владовский 28-01-2026 20:26
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Общие соглашения касательно гарантий безопасности для Украины достигнуты. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине», - подчеркнул он.

По его словам, соглашение подразумевает присутствие небольшого контингента европейских войск, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов, без которой они «не будут полезны».

Ранее в МИД России заявляли, что Москва расценит размещение войск «коалиции желающих» под командованием британских и французских военных на Украине как интервенцию.

#в стране и мире #Украина #сша #гарантии безопасности #Марко Рубио
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 