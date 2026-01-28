Рубио: общие соглашения по гарантиям безопасности для Киева достигнуты

Общие соглашения касательно гарантий безопасности для Украины достигнуты. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине», - подчеркнул он.

По его словам, соглашение подразумевает присутствие небольшого контингента европейских войск, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов, без которой они «не будут полезны».

Ранее в МИД России заявляли, что Москва расценит размещение войск «коалиции желающих» под командованием британских и французских военных на Украине как интервенцию.