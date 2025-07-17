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Россия расценит размещение войск коалиции на Украине как интервенцию

Такие подразделения станут законной целью для российских военных.
Константин Денисов 2025-07-17 17:54:04
© Фото: МИД РФ © Видео: МИД РФ

Россия расценит размещение войск «коалиции желающих» под командованием британских и французских военных на Украине как интервенцию. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Анонсировано создание постоянного многонационального оперативного штаба, который будет называться "Многонациональные силы Украины под британо-французским руководством". Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции и будем рассматривать такие силы в качестве законной военной цели», - подчеркнула Захарова.

Она указала на то, что еще недавно в Европе призывали к переговорам и прекращению дальнейшей эскалации конфликта, однако теперь готовы размещать войска.

Ранее Захарова резко прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте о несерьезности состава российской делегации на переговорах в Стамбуле.

#Россия #в стране и мире #Франция #Украина #Мария Захарова #МИД РФ #Великобритания
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