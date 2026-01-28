МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США назвали ключевой фактор авиакатастрофы с фигуристами из России

По словам глава Национального совета по безопасности на транспорте, авиакатастрофа была полностью предотвратимой.
Глеб Владовский 28-01-2026 19:07
© Фото: IMAGO www.imago-images.de, Globallookpress

Военный вертолет стал ключевым фактором, в результате которого при авиакатастрофе погибли российские фигуристы. Такое заявление сделала глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди.

«Этот вертолетный маршрут вообще не должен был там быть», - цитирует ее слова телеканал 360.ru.

Она также отметила, что эту трагедию можно было полностью предотвратить. Кроме того, следствие подвергло критике подход армии США, которая не предупредила пилотов о неточности их сведений о высоте полетов.

Напомним, трагедия произошла 30 января 2025 года. Самолет с 60 пассажирами на борту столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, который проводил учебный полет. В результате трагедии никто не уцелел. Среди жертв - российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.

#в стране и мире #сша #авиакатастрофа #россияне #фигуристы
