Пробки на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов

На дорогах зафиксировали огромное количество ДТП.
Глеб Владовский 28-01-2026 19:25
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В Москве автомобильные пробки достигли максимальных 10 баллов. Об этом сообщил телеканал 360.ru.

«Проблемы фиксируют как в пределах Садового кольца, так и на некоторых участках МКАД - например, от Волоколамского до Новорижского шоссе. Ситуацию усугубляют многочисленные ДТП», - говорится в материале.

Отмечается, что по данным Дептранса, буксующие фуры затруднили движение на шоссе Энтузиастов. Власти призвали граждан пользоваться метро.

Ранее сообщалось, что Москва переживает мощный снегопад, который начался в ночь на 27 января и уже привел к серьезным проблемам на дорогах и в аэропортах. Сервисы оценивают пробки в столице на 8-9 баллов.

