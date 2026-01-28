Пробки на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов

В Москве автомобильные пробки достигли максимальных 10 баллов. Об этом сообщил телеканал 360.ru.

«Проблемы фиксируют как в пределах Садового кольца, так и на некоторых участках МКАД - например, от Волоколамского до Новорижского шоссе. Ситуацию усугубляют многочисленные ДТП», - говорится в материале.

Отмечается, что по данным Дептранса, буксующие фуры затруднили движение на шоссе Энтузиастов. Власти призвали граждан пользоваться метро.

Ранее сообщалось, что Москва переживает мощный снегопад, который начался в ночь на 27 января и уже привел к серьезным проблемам на дорогах и в аэропортах. Сервисы оценивают пробки в столице на 8-9 баллов.